Trenta anni dall’omicidio del giudice Antonino Scopelliti: agguato ancora avvolto nel mistero (Di lunedì 9 agosto 2021) Il delitto, ancora senza il nome di killer e mandanti, avvenne il 9 agosto 1991. Il magistrato che venne ucciso mentre era in vacanza al mare avrebbe dovuto rappresentare, qualche settimana dopo, l’accusa al maxiprocesso contro la Cupola di Cosa Nostra in arrivo in Cassazione Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 9 agosto 2021) Il delitto,senza il nome di killer e mandanti, avvenne il 9 agosto 1991. Il magistrato che venne ucciso mentre era in vacanza al mare avrebbe dovuto rappresentare, qualche settimana dopo, l’accusa al maxiprocesso contro la Cupola di Cosa Nostra in arrivo in Cassazione Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

striscia_rossa : Fuggivano verso l'America che per loro era l'Italia. Trenta anni fa l'esodo albanese, quando scoprimmo di essere mi… - PaoIniesta23 : RT @Alfredo_easy: Voi fate i green oggi, io guidavo in elettrico già trenta anni fa. - Simoneninni : RT @Alfredo_easy: Voi fate i green oggi, io guidavo in elettrico già trenta anni fa. - ZumZumPapa : @Anna26648966 @NW_Mistral @marinellibar @sbonaccini /2 quindi come vedi sei avvinta nella narrativa della propagand… - vittopoto : RT @Alfredo_easy: Voi fate i green oggi, io guidavo in elettrico già trenta anni fa. -

Ultime Notizie dalla rete : Trenta anni Francesco Bianconi: 'Non voglio solo l'applauso' ... il 14 a Melpignano, il 21 a Bergamo, il 7 settembre a Venezia, l'undici ad Ancona e il trenta a ... Anni fa c'erano molti libri sui funghi, adesso è il tempo delle case. Ti confesso che alle volte ho ...

TEDxCesena presenta gli speaker selezionati per 'KILOMETROZERO LIVE' ... selezionati tra oltre trenta candidati che hanno inviato la loro proposta al team TEDxCesena. Nel ... laureato in Ingegneria biomedica e appassionato di innovazione, all'età di 20 anni ha dato vita a ...

Trenta anni dall'omicidio del giudice Antonino Scopelliti: agguato ancora avvolto nel mistero La Repubblica Quegli anni Ottanta in sala giochi. I videogame retrò alla riscossa Sorpassati dalle esperienze ludiche online, i cabinati a gettone sono diventati pezzi da collezione. L’apprezzamento per queste macchine attraversa le generazioni. E spuntano anche le prime mostre ...

Escono di strada in maniera autonoma lungo l'A4: ricoverate in ospedale CESSALTO - Uscita di strada autonomanel pomeriggio di sabato lungo l’autostrada A4 all’altezza di Cessalto. L'episodio è accaduto lungo la direttrice tra Cessalto e San Stino di Livenza. Protagoniste ...

... il 14 a Melpignano, il 21 a Bergamo, il 7 settembre a Venezia, l'undici ad Ancona e ila ...fa c'erano molti libri sui funghi, adesso è il tempo delle case. Ti confesso che alle volte ho ...... selezionati tra oltrecandidati che hanno inviato la loro proposta al team TEDxCesena. Nel ... laureato in Ingegneria biomedica e appassionato di innovazione, all'età di 20ha dato vita a ...Sorpassati dalle esperienze ludiche online, i cabinati a gettone sono diventati pezzi da collezione. L’apprezzamento per queste macchine attraversa le generazioni. E spuntano anche le prime mostre ...CESSALTO - Uscita di strada autonomanel pomeriggio di sabato lungo l’autostrada A4 all’altezza di Cessalto. L'episodio è accaduto lungo la direttrice tra Cessalto e San Stino di Livenza. Protagoniste ...