(Di lunedì 9 agosto 2021) Gianmarcoal CorriereSera parla delalle Olimpiadi e senza mai citarla dice la sua sulla battaglia politica che si sta combattendo in federazione con l’avvento di Stefano Mei. «Il riscatto di uno sport meraviglioso, l’atletica leggera. E ildurissimo di tante persone che non si sono mai arrese quando i risultati non arrivavano. Penso ad Alfio Giomi, l’ex presidente: con me è stato immenso, mi ha fatto lavorare nel miglior modo possibile, mi ha messo nella condizione di allenarmi e lavorare al top del top risolvendo ogni ...

Advertising

Eurosport_IT : Cosa c'è dietro la vittoria di una medaglia? Forse non possiamo nemmeno immaginarlo. Grande Gimbo ?????? (IG/ gianmar… - loscugnizzo76 : RT @napolista: Tamberi: «Dietro l’esplosione dell’atletica c’è il grande lavoro della gestione federale precedente» Al Corsera: «il lavoro… - napolista : Tamberi: «Dietro l’esplosione dell’atletica c’è il grande lavoro della gestione federale precedente» Al Corsera: «… - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: L’impresa di #Tokyo2020 Secondi nel medagliere dell’#athletics dietro soltanto agli Stati Uniti. Ricordiamocelo: a Rio… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Come è divina la vittoria. La forza misteriosa che agisce dietro al fascino dei trionfi olimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi Dietro

Open

Voto 9,5 Nessuno, e ripetiamo, nessuno era mai riuscito ad arrivare a podio nella staffetta, figuriamoci arrivare sologli statunitensi. Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo, in questa esatta ......il podio della maratona maschile ci ha detto tutto sull'armata della pace olimpica perchéil ... senza differenze di razza e religione, cercando di andare più in alto come, più veloci ...Tamberi: «è il frutto di un lavoro durissimo di tante persone che non si sono mai arrese quando i risultati non arrivavano. Sono certo che Mei raccoglierà questa energia» ...di Doriano Rabotti E’ un gioco, come quelli che si facevano da bambini facendo girare il mappamondo e puntando il dito a caso su un paese. Ma l’analisi della geografia delle medaglie italiane può anch ...