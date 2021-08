Supplenze docenti 2021 22 | che fine hanno fatto le venti scuole scelte lo scorso anno?

Advertising

Zicutake : Supplenze docenti 2021/22: su Istanze online sarà possibile scegliere anche solo spezzone – Orizzonte Scuola - ProDocente : Supplenze docenti 2021, preferenze e priorità scelta scuola: a chi spetta e quando - zazoomblog : Supplenze docenti 2021 preferenze e priorità scelta scuola: a chi spetta e quando - #Supplenze #docenti… - orizzontescuola : Supplenze docenti 2021, preferenze e priorità scelta scuola: a chi spetta e quando - TecnicaScuola : Supplenze docenti, chi può accedere e chi può rinunciare: le nostre faq -- -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze docenti

...riportiamo alcune faq Chi può presentare la domanda per le? Possono presentare domanda per l'immissione in ruolo e per le successiveal 31 agosto e 30 giugno: Tutti i...2021/22 [e sulla partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione in ruolo dei... La procedura di attribuzione delle(come quella straordinaria di assunzione) si svolgerà in ...Il 15% del personale scolastico non ancora vaccinato. Cisl: eliminare sanzioni per i presidi per il mancato rispetto del green pass. Il ministro Speranza: "Ieri scaricati 6,7 milioni di certificati" ...“Anche quest’anno le graduatorie provinciali per le supplenze, Gps, sono piene di errori macroscopici nei punteggi”. A lamentare ...