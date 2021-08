Slavia Praga-Ferencvaros (qual. Champions league, martedì 10 agosto ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 9 agosto 2021) Ritorno del terzo turno preliminare di Champions league che vede lo Slavia Praga chiamato a rimontare lo svantaggio dell’andata contro il Ferencvaros. Brutta gara quella della squadra di Bilek, sorpresa dai più intraprendenti ungheresi e colpita a cavallo dei due tempi senza la possibilità di rialzarsi. Una squadra che paga anche alcune assenze offensive importanti, su tutte InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 9 agosto 2021) Ritorno del terzo turno preliminare diche vede lochiamato a rimontare lo svantaggio dell’andata contro il. Brutta gara quella della squadra di Bilek, sorpresa dai più intraprendenti ungheresi e colpita a cavallo dei due tempi senza la possibilità di rialzarsi. Una squadra che paga anche alcune assenze offensive importanti, su tutte InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Slavia Praga Champions League: risultati del terzo turno preliminare Oggi è toccato a Sparta Mosca e Benfica, Dinamo Zagabria e Legia, Ferencvaros e Slavia Praga che si sono affrontate nelle gare di andata.

Andata 3° turno preliminare, vincono Benfica e Ferencvaros Bene anche il Ferencvaros, che supera 2 - 0 lo Slavia Praga (al 44' autorete di Kacharaba, raddoppio al 50' di Kharatin su rigore) mentre a Zagabria è 1 - 1 fra Dinamo e Legia Varsavia: croati avanti ...

