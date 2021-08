Si urtano per caso e litigano: 34enne ucciso davanti a moglie e figlie. Fermato giovane (Di lunedì 9 agosto 2021) Bergamo, 9 agosto 2021 - Si è trasformata in tragedia la passeggiata domenicale di una famiglia nel centro di Bergamo. Il padre, Tayari Marouan, tunisino di 34 anni, è stato ucciso con un fendente al ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 9 agosto 2021) Bergamo, 9 agosto 2021 - Si è trasformata in tragedia la passeggiata domenicale di una famiglia nel centro di Bergamo. Il padre, Tayari Marouan, tunisino di 34 anni, è statocon un fendente al ...

