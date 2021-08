Shakhtar Donetsk-Genk (qual. Champions league, martedì 10 agosto ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 9 agosto 2021) Cammino apparentemente in discesa per lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, che attende in casa il Genk forte del 2 a 1 della gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions league. Dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Champions è arrivata per mister De Zerbi la prima sconfitta stagionale. In una sfida a cavallo del delicata InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 9 agosto 2021) Cammino apparentemente in discesa per lodi De Zerbi, che attende in casa ilforte del 2 a 1 della gara d’andata del terzo turno preliminare di. Dopo tre vittorie consecutive tra campionato eè arrivata per mister De Zerbi la prima sconfitta stagionale. In una sfida a cavallo del delicata InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Shakhtar Donetsk-Genk (qual. Champions league, martedì 10 agosto ore 19:30): - ansacalciosport : Spezia: arriva Kovalenko in prestito dall'Atalanta. Cresciuto Shakhtar Donetsk prima di arrivare a corte Gasperini… - AnsaLiguria : Spezia: arriva Kovalenko in prestito dall'Atalanta. Cresciuto Shakhtar Donetsk prima di arrivare a corte Gasperini… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Spezia: arriva Kovalenko in prestito dall'Atalanta Cresciuto Shakhtar Donetsk prima di arrivare a corte Gasperini - MRFreemanLock : De Zerbi, che è andato in Ucraina per allenare lo Shakhtar Donetsk aggratis per far sognare i bambini e mostrare co… -