Serie B, doppio colpo della Ternana: in arrivo Martella e Donnarumma (Di lunedì 9 agosto 2021) La Ternana è pronta a chiudere per l'arrivo del difensore e dell'attaccante dal Brescia: ecco i dettagli della trattativa La Ternana di Cristiano Lucarelli, neopromossa in Serie B, è pronta a mettere a segno un doppio colpo dal Brescia. Come riportato da Tuttosport, sono in arrivo il difensore Bruno Martella e l'attaccante Alfredo Donnarumma, finiti ai margini del progetto di Filippo Inzaghi. I due, entrambi con il contratto in scadenza nell'estate del prossimo anno, dovrebbero firmare un biennale, portando circa ...

