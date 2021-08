Rinnovo Insigne | il capitano vuole restare a vita ma alle sue condizioni

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il Corriere dello Sport scrive sulle sue pagine della situazione legata aldi contratto di Lorenzo. Stando al quotidiano, ilvorrebbe rimanere aall'ombra del Vesuvio, ma la trattativa è già di per sé molto complessa (in primis perché affrontata troppo tardi). A ciò si aggiungono le richieste diper. Il numero 24, infatti, vorrebbe vedere riconosciuto il proprio valore tecnico e anche quello umano, ma è evidente che in tempi come questi tutti debbano ridimensionare le proprie pretese. Per ere, magari, di finire in ...

In casa Napoli tiene banco la situazione deldi Lorenzo. Nuovi incontri tra le parti previsti nelle prossime settimane Alla sua prima amichevole stagionale, Lorenzosi è subito messo in mostra. Un gol e un assist che ...Arrivano le parole dell'allenatore del Napoli Luciano Spalletti su Lorenzo, in scadenza di contratto nel 2022© Getty ImagesIl Napoli questo pomeriggio è sceso in campo contro l'Ascoli, vincendo per 2 - 1 grazie alle reti di Lorenzoed Eljif Elmas. Il capitano partenopeo, decisivo con un'...Rinnovo Lorenzo Insigne, il Napoli non ha trovato ancora l'accordo con il suo capitano. Si attendono giorni migliori per un incontro.L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica spazio a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli con un futuro ancora incerto. Senza l’assillo del rinnovo, c’è l’attesa per ciò che succederà in ques ...