Renzi, Quirinale: per il Colle Casini è un candidato, ma non è l’unico. Italia viva sostiene referendum su Reddito cittadinanza (Di lunedì 9 agosto 2021) Renzi a tutto campo sui temi d'attualità in un'intervista a Libero, a cominciare dai possibili candidati al Quirinale, ma anche su Reddito cittadunanza, giustizia e future alleanze politiche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 9 agosto 2021)a tutto campo sui temi d'attualità in un'intervista a Libero, a cominciare dai possibili candidati al, ma anche sucittadunanza, giustizia e future alleanze politiche L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Renzi, Quirinale: per il Colle Casini è un candidato, ma non è l’unico. Italia viva sostiene referendum su Reddito … - Margher69152351 : RT @enrico_farda: Peccato che #Renzi non abbia ancora l'età, altrimenti per toglierselo di torno gli amici del Fatto potevano fare un endor… - PetrazzuoloF : @DavideRoss4 @franceanas25 @catmassimo @sergioalesi Se non fosse stato per Renzi, Salvini non sarebbe mai salito al… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @enrico_farda: Peccato che #Renzi non abbia ancora l'età, altrimenti per toglierselo di torno gli amici del Fatto potevano fare un endor… - enrico_farda : Peccato che #Renzi non abbia ancora l'età, altrimenti per toglierselo di torno gli amici del Fatto potevano fare un… -