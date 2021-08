Regina Elisabetta convoca tutta la famiglia. "Resa dei conti sul caso Meghan"

(Di lunedì 9 agosto 2021) L'invito ai parenti a Balmoral: c'è anche Sarah Ferguson, ex del principe Andrea . Sul tavolo il futuro del Regno e le risposte agli attacchi dei Duchi di Sussex dopo l'intervista in tv di DEBORAH ...

L'invito ai parenti a Balmoral: c'è anche Sarah Ferguson, ex del principe Andrea . Sul tavolo il futuro del Regno e le risposte agli attacchi dei Duchi di Sussex dopo l'intervista in tv di DEBORAH ...Che mestiere farebbero i Windsor se non fossero reali al servizio diII ? I royal, in realtà, un lavoro lo hanno già: devono sostenere lanel suo ruolo di monarca , assolvendo agli impegni che lei affida, tra visite ufficiali, viaggi di Stato, ...L’invito ai parenti a Balmoral: c’è anche Sarah Ferguson, ex del principe Andrea (nei guai per Epstein). Sul tavolo il futuro del Regno e le risposte agli attacchi dei Duchi di Sussex dopo l’intervist ...Il 61enne è accusato di aver avuto un ruolo nei traffici di Jeffrey Epstein, una dolorsa vicenda internazionale fatta di sfruttamento di minori, pedofilia e abusi. Caso… Leggi ...