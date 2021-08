Reddito cittadinanza | Renzi | referendum per abolirlo | io vado avanti

(Di lunedì 9 agosto 2021) "Noi sulcontro ildiandremo: è scontato. Come Draghi che si muove con prudenza. A ciascuno il suo". E "ci daranno ragione in tanti" perchè "ilè l'...

Iv, Renzi contro Draghi sul Rdc. 'Sul referendum andiamo avanti' Matteo Renzi vuole abolire ildie si scaglia contro il premier, che sull'argomento non si espone, sapendo bene che è un tema divisivo e caro al M5s. 'Che Draghi si muova con prudenza su questo tema - spiega ..."Noi sul referendum contro ildiandremo avanti: è scontato. Come Draghi che si muove con prudenza. A ciascuno il suo". E "ci daranno ragione in tanti" perchè "il referendum è l'unica strada" ed "i populisti ...Terzo punto strettamente connesso: in Italia esistono molti modi per aiutare chi perde il lavoro o chi deve trovarlo Un appello al presidente del consiglio Mario Draghi per riformare il reddito di cit ...Nelle ultime settimane il reddito di cittadinanza è finito sotto i riflettori, tanto che il premier Mario Draghi ha deciso di mettervi mano.