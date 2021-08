Rassegna stampa | i giornali omaggiano l’Italia olimpica

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCala il sipario sulle Olimpiadi più belle della storia sportiva italiana. Con la ginnastica, nell’ultimo giorno di gara, è arrivata anche la medaglia numero quaranta. Impresa celebrata in prima pagina da tutti i quotidiani in edicola oggi, lunedì 9 agosto. Spazio, poi, alle polemiche politiche e allo scontro su immigrazione e green pass: See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.