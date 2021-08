Prime dimissioni al Barcellona | «Noi senza Messi | Mbappé a Madrid | il piano di Florentino Perez»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il quotidiano catalano Sport dà notizia delledopo l’addio di. Sono di Jaume Llopis, membro della Commissione Espai Barça. Llopis, professore alla Iese business school dell’Università di Navarra e specializzato in strategia e organizzazione aziendale, ha inviato una lettera a Joan Laporta molto critica nei confronti del presidente. “Caro Jan, mi hai deluso, pensavo fossi l’unico capace di affrontare. Mi mancano informazioni, ma sono sicuro che si potrebbe fare molto di più per far rimanere. Vedremo quando arriva la Superliga, se arriva, e nel frattempo, si rinforza ...