Pesaro | la storica edicola Tomassoli passa di mano dopo 90 anni ma tiferà sempre Vuelle

Advertising

Pinkfloydyana : Aspettando l’alba con la musica dei #PinkFloyd Giardina suona i successi della storica band - Carlino_Pesaro : Aspettando l’alba con la musica dei Pink Floyd Giardina suona i successi della storica band - RadioIncontroPs : ?? La storica campagna estiva di Legambiente arriva nelle Marche e continua la sua lotta in difesa delle acque e de… -

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro storica

corriereadriatico.it

- Dopo 91 anni, larivendita edicola - tabaccheria Tomassoli passa di mano. Anzi no. Roberto Tomassoli cede l'attività a Margherita Contrino, 38enne originaria di Frascati ma residente ...L'indagine di Legambiente è stata presentata ieri sera ain occasione dell'ultimo incontro in programma nella tappa marchigiana della Goletta Verde, lacampagna di Legambiente in ...PESARO - Dopo 91 anni, la storica rivendita edicola-tabaccheria Tomassoli passa di mano. Anzi no. Roberto Tomassoli cede l’attività a Margherita Contrino, 38enne originaria di ...BARGA - Fino al 12 settembre la bella sala del refettorio del Conservatorio Santa Elisabetta, ospita la mostra fotografica di Gabriele Caproni dal titolo ...