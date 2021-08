Paralimpiadi Tokyo 2021, calendario e quando iniziano. Programma e orari giorno per giorno (Di lunedì 9 agosto 2021) Archiviati ieri i Giochi Olimpici, è tempo di pensare ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2021, che si terranno tra martedì 24 agosto e domenica 5 settembre: saranno in palio nel complesso 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open. In tutto alle Paralimpiadi saranno presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open. In tutto in Giappone, tra agosto e settembre, in questa manifestazione saranno 22 gli sport protagonisti. La RAI trasmetterà l’evento con alcune ore di diretta tv ogni giorno: in virtù di un accordo triennale con il CIP, il ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 agosto 2021) Archiviati ieri i Giochi Olimpici, è tempo di pensare ai Giochi Paralimpici di, che si terranno tra martedì 24 agosto e domenica 5 settembre: saranno in palio nel complesso 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open. In tutto allesaranno presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open. In tutto in Giappone, tra agosto e settembre, in questa manifestazione saranno 22 gli sport protagonisti. La RAI trasmetterà l’evento con alcune ore di diretta tv ogni: in virtù di un accordo triennale con il CIP, il ...

