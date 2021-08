Pakistan | bambino di 8 anni rischia pena di morte per blasfemia | “Ha insultato l’Islam orinando in una scuola coranica”

(Di lunedì 9 agosto 2021) Inunindù di 8è stato accusato di: è stato denunciato da un religioso per aver urinato in un seminario locale. La magistratura ha aperto quindi un’inchiesta per oltraggio al. La decisione del tribunale di liberarlo, pur non archiviando l’accusa, ha fatto esplodere la furia dei manifestanti, i quali hanno chiesto che ilfosse arrestato o fosse consegnato loro. Ilavrebbe fatto intenzionalmente pipì sul tappeto di una madrasa, una. Orala ...

Nei giorni scorsi un bambino di otto anni aveva urinato all'interno della biblioteca di una scuola ... Gli indù sono una minoranza in Pakistan. Dall'anno scorso si sono registrati almeno otto attacchi ...