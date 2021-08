Olimpiadi Tokyo | l’Italia è la Nazione che dell’Unione Europea che ha vinto più medaglie!

(Di lunedì 9 agosto 2021)ha archiviato ledi2020 con 40 medaglie complessive: 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi. Una spedizione trionfale, caratterizzata dal record di podi a cinque cerchi (superato di quattro unità il precedente primato siglato a Los Angeles 1932 e Roma 1960) e dalla top-10 nel medagliere per la settima volta consecutiva. Dopo una prima settimana di grandissima difficoltà, dovuta alle criticità riscontrate da scherma e tiro (zero titoli da due storici fortini azzurri), nella seconda parte dei Giochi la spedizione tricolore ha messo il turbo e ha raccolto ben otto ori, trascinata dalla doppietta di Marcell Jacobs e Gianmarco ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni… - Eurosport_IT : Tokyo saluta le Olimpiadi così, che bello ????? #Tokyo2020 | #ClosingCeremony - Eurosport_IT : Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? - gjscco : RT @Lukadiarde: @matteorenzi Ciao glandissimo - lastknight : RT @AndreaDraghetti: “Con 40 medaglie, 10 d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo, l’Italia ha stabilito ai Giochi di Tokyo il suo record storic… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

In questi giorni di vittorie alledi, appena concluse, abbiamo visto i nostri ragazzi cantare l'Inno d'Italia con la mano sul cuore e stringendo il tricolore. Al di là della performance personale, questi atleti hanno ...è stata data una risposta: possiamo farcela Poi, certo, non sono un ingenuo. I diritti televisivi reggono la baracca dello sport planetario e gli eventi, anche senza popolo sulle tribune, ...Firenze, il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo, nel giorno di chiusura delle Olimpiadi in Giappone, scrive sulla sua pagina ufficiale Facebook una nota con cui elogia i risultat ...Olimpiadi di Tokyo 2020: le 6 cose che ci hanno lasciato i Giochi. I momenti più belli della kermesse nipponica a Cinque Cerchi ...