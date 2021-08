Olimpiadi Tokio 2020. L’Italia chiude con 40 podi: ogni giorno una medaglia! (Di lunedì 9 agosto 2021) L’Italia dello sport dimostra di essere viva, determinata e vincente. Un esempio per tutta la Nazione, ma soprattutto un monito alle nostre classi dirigenti: vincere è possibile, uscire fuori dal tunnel della crisi economica e sanitaria, rialzare la testa è un traguardo alla nostra portata, basta volerlo! Gli atleti italiani ce l’hanno messa tutta e Leggi su freeskipper (Di lunedì 9 agosto 2021)dello sport dimostra di essere viva, determinata e vincente. Un esempio per tutta la Nazione, ma soprattutto un monito alle nostre classi dirigenti: vincere è possibile, uscire fuori dal tunnel della crisi economica e sanitaria, rialzare la testa è un traguardo alla nostra portata, basta volerlo! Gli atleti italiani ce l’hanno messa tutta e

Advertising

InfinitoIsacco : RT @radionowher: Sbaglio o Mario Monti nel 2011 rifiutò la candidatura a queste Olimpiadi che alla fine andarono a Tokio? Lo scrivo per I… - freeskipperIT : Olimpiadi Tokio 2020. L'Italia chiude con 40 podi: ogni giorno una medaglia! - silvestrigreg : A tutti i nostri atleti che ritornano dalle Olimpiadi di Tokio un corale grazie per avere degnamente rappresentato… - carlodesdorides : RT @crialicata: ...gli scontri diretti). Così come fa impressione la piccola Olanda sopra l'Italia (e anche sopra Germania e Francia) con… - SabazioVirbio2 : RT @bordoni_russia: La Russia conclude le olimpiadi di Tokio al quinto posto nel medagliere. A Rio fra arrivata quarta, ma con un bottino d… -