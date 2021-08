Olimpiadi | pagelle Italia sport per sport Atletica e pesi top | fallimenti volley | pallanuoto e tiro a segno

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 agosto 2021)TOKYOPERArrampicataiva, 5: nessun azzurro qualificato in finale. Ci si attendeva molto di più da Laura Rogora, considerata anche una outsider per le medaglie. Karate a parte, l’non ha raccolto nulla dai nuoviolimpici., 10 e lode: ancora fatichiamo a credere che siano arrivati cinque ori. Solo gli Stati Uniti hanno fatto meglio, per rendere l’idea…L’era della rassegnazione e dei piagnistei è alle spalle. Il ...