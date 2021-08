Olimpiadi | medaglia d' oro allo spirito di Tokyo

(Di lunedì 9 agosto 2021) Ora che è tutto finito , bisognerà pur dirlo. Aveva ragione chi si è battuto per far disputare questa Olimpiade , nonostante la maledetta pandemia. E per qualità delle competizioni ed efficacia ...

In questi giorni di vittorie alledi Tokyo, appena concluse, abbiamo visto i nostri ragazzi cantare l'Inno d'Italia con la ... Combattendo sul Carso, gli fu conferita lad´...Ora che è tutto finito , bisognerà pur dirlo. Aveva ragione chi si è battuto per far disputare questa Olimpiade , nonostante la maledetta pandemia. E per qualità delle competizioni ed efficacia ...Olimpiadi di Tokyo 2020: le 6 cose che ci hanno lasciato i Giochi. I momenti più belli della kermesse nipponica a Cinque Cerchi ...Le Olimpiadi nel destino di Gianmarco Tamberi e del suo fisioterapista Andrea Battisti. Sì, al plurale. Per un viaggio in coppia che dura da nove anni: da Londra 2012 a Tokyo 2021. "Ci siamo conosciut ...