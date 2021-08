Olimpiadi di Tokyo | tutte le immagini più belle che ci porteremo per sempre nel cuore

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 9 agosto 2021) La fiamma olimpica si è spenta e non illumina più la notte giapponese. Ledi, le più difficili della storia, sono andate in archivio, e già il fatto che si siano tenute è stato un successo, nonostante tutto quello che il mondo intero ha passato nell'ultimo anno e mezzo. Ma il fascino è rimasto immutato, il battilo stesso di, tensioni ed emozioni uniche che solo i Cinque Cerchi sanno regalare. E anche questa volta ci sono dellecosì forti e iconiche che sarà impossibile dimenticare. Soprattutto per noi italiani, per quella che è stata la nostra miglior Olimpiade di ...