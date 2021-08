Nasce Filippo Inzaghi | il bomber per eccellenza – 9 agosto 1973 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il 9delva Fillippo, uno degli attaccanti italiani più forti di sempre con un fiuto del gol invidiabile Il 9delveniva alla luce uno degli attaccanti più forti che la storia del calcio italiano ricordi.a Piacenza, e si approccia al calcio proprio nel club della sua città natale. Per attendere il suo debutto in Serie A si dovrà attendere il 271995, data in cui vestiva la maglia del Parma. Sarà l’inizio di una meravigliosa carriera che ...