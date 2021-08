Napoli per la fascia sinistra opzione Estupiñán (Di lunedì 9 agosto 2021) Sfuma Emerson Palmieri, terzino sinistro gradito a Spalletti, ora il Napoli punta su Pervis Estupiñán del Villarreal. Classe ’98, ecuadoregno, eletto nel miglior undici dell’ultima Copa America, si trattano alternative plausibili al riscatto, la strada del prestito sembra quella percorribile. Napoli Estupiñán sirene accese sul “proiettile dell’Equador” Luciano Spalletti cerca solo qualche aggiustamento prima di poter ritenere la rosa completa. In particolare e’ lo spot di terzino sinistro a preoccupare non poco il tecnico di Certaldo. Assieme a Messi, Neymar e De Paul c’è anche la promessa ecuadoriana Pervis ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 9 agosto 2021) Sfuma Emerson Palmieri, terzino sinistro gradito a Spalletti, ora ilpunta su Pervisdel Villarreal. Classe ’98, ecuadoregno, eletto nel miglior undici dell’ultima Copa America, si trattano alternative plausibili al riscatto, la strada del prestito sembra quella percorribile.sirene accese sul “proiettile dell’Equador” Luciano Spalletti cerca solo qualche aggiustamento prima di poter ritenere la rosa completa. In particolare e’ lo spot di terzino sinistro a preoccupare non poco il tecnico di Certaldo. Assieme a Messi, Neymar e De Paul c’è anche la promessa ecuadoriana Pervis ...

