MotoGP | promossi e bocciati GP Stiria | Jorge Martin talento vero | la sicurezza sotto accusa

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il Gran Premo diha segnato il ritorno in azione delladopo la lunga pausa estiva. La gara si è conclusa con la prima vittoria della carriera di(Ducati), in quale ha preceduto sul traguardo Joan Mir (Suzuki) e Fabio Quartararo (Yamaha). A bocce ormai ferme, andiamo a vedere chi sono ie idella prima delle due gare disputate sul Red Bull Ring.– Viene il sospetto che se non si fosse infortunato a Portimao, avrebbe potuto essere in lotta per il Mondiale. D’altronde non va ...

Nell top ten, e dunque giàalla Q2 di questo pomeriggio, anche le Honda di Marc Marquez (7°) e Taka Nakagami (10°), l'Aprilia di Aleix Espargarò , ottavo, e la quarta Ducati di Jack Miller , ...... sulla storica e amatissima pista olandese scenario del nuovo weekend di. Dopo il disastro ... c'è: Johann Zarco e Pecco Bagnaia a sorpresa sono dovuti passare dal Q1, venendoentrambi: ...JORGE MARTIN – Viene il sospetto che se non si fosse infortunato a Portimao, avrebbe potuto essere in lotta per il Mondiale. D’altronde non va dimenticato come a inizio aprile a Losail abbia ...Raul ha avuto un'incredibile prima parte della sua stagione da esordiente in Moto2, facendo qualcosa che non era stato raggiunto da molto tempo Il team Tech3, quindi, nella prossima stagione cambierà ...