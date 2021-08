Ministra della Giustizia, perché il carcere ha paura dei libri? (Di lunedì 9 agosto 2021) di Carmelo Musumeci. Succede ogni tanto che mi scriva qualche detenuto sottoposto al regime di tortura democratica del 41 bis, per dirmi che vorrebbe leggere qualche mio libro. Io devo rispondere che questo non è possibile, se hanno proibito di far entrare nelle celle delle sezioni del 41 bis perfino un libro dell’attuale Guardasigilli. Signora Leggi su freeskipper (Di lunedì 9 agosto 2021) di Carmelo Musumeci. Succede ogni tanto che mi scriva qualche detenuto sottoposto al regime di tortura democratica del 41 bis, per dirmi che vorrebbe leggere qualche mio libro. Io devo rispondere che questo non è possibile, se hanno proibito di far entrare nelle celle delle sezioni del 41 bis perfino un libro dell’attuale Guardasigilli. Signora

Advertising

ilfoglio_it : La ministra della Giustizia scelga una sede – una televisione, una piazza, un posto che non abbia le regole, le lim… - SeaWatchItaly : Mentre l'Italia rinsalda la sua collaborazione con la Libia attraverso il voto di ieri in Senato sul rinnovo delle… - Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte - freeskipperIT : Ministra della Giustizia, perché il carcere ha paura dei libri? - CosimoLorenzis : RT @tomasomontanari: Io trovo molto grave che una ex ministra della Repubblica decida quando dovrebbe essere frenata la lingua di un profes… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministra della Obbligo di green pass ai prof. Ma i presidi denunciano: "Non li possiamo controllare" Dal periodo della vecchia ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a quello attuale di Patrizio Bianchi è stato fatto poco o nulla. Le "classi pollaio" sono rimaste, il nodo "trasporti per gli ...

Caso Shalabayeva: "Espulsione regolare". Mezzo governo corregge la sentenza di Perugia ...quando era al Viminale e adesso con la ministra Lamorgese. In un carteggio che forse non caso diventa pubblico in pieno agosto, camere chiuse e governo in vacanza il ministero dell'Interno, della ...

La ministra della Salute spagnola non ha dichiarato illegale il green pass facta.news L’Afganistan sta ridiventando sempre più talebano I talebani avanzano in Afghanistan in quella che sembra essere una beffa per gli Stati Uniti. A poco più di un mese dall’uscita ufficiale dall’Afghanistan, decisa a febbraio dal presidente degli (...) ...

Baby gang a Napoli, Saviano replica: ‘Non accusiamo Gomorra’ Baby gang a Napoli, per Roberto Saviano, autore del libro best seller che ha dato vita alla fortunata fiction sui canali Sky, si tratta di ‘paranza... Il cadavere di uomo è stato trovato questa sera n ...

Dal periodovecchiadell'Istruzione, Lucia Azzolina, a quello attuale di Patrizio Bianchi è stato fatto poco o nulla. Le "classi pollaio" sono rimaste, il nodo "trasporti per gli ......quando era al Viminale e adesso con laLamorgese. In un carteggio che forse non caso diventa pubblico in pieno agosto, camere chiuse e governo in vacanza il ministero dell'Interno,...I talebani avanzano in Afghanistan in quella che sembra essere una beffa per gli Stati Uniti. A poco più di un mese dall’uscita ufficiale dall’Afghanistan, decisa a febbraio dal presidente degli (...) ...Baby gang a Napoli, per Roberto Saviano, autore del libro best seller che ha dato vita alla fortunata fiction sui canali Sky, si tratta di ‘paranza... Il cadavere di uomo è stato trovato questa sera n ...