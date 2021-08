Meteo, l’anticiclone invade l’Italia: sarà la settimana più calda dell’estate (Di lunedì 9 agosto 2021) l’anticiclone ‘Lucifero’ è pronto ad invadere l’Italia andando a condizionare il Meteo. Questa sarà la settimana più calda dell’estate: tutti i dettagli. E’ in arrivo sull’Italia quella che sarà l’ondata di calore più intensa dell’intera estate, con le temperature che sfioreranno i 45°. Il flusso di aria calda chiamato ‘Lucifero‘ sarà responsabile di un’intensa ondata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 9 agosto 2021)‘Lucifero’ è pronto adreandando a condizionare il. Questalapiù: tutti i dettagli. E’ in arrivo sulquella chel’ondata di calore più intensa dell’intera estate, con le temperature che sfioreranno i 45°. Il flusso di ariachiamato ‘Lucifero‘responsabile di un’intensa ondata L'articolo proviene da Inews.it.

