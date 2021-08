Melissa DeRosa | la principale collaboratrice di Andrew Cuomo | ha dato le dimissioni per il suo coinvolgimento negli scandali che riguardano il governatore di New York

Advertising

NickReisman : Top Cuomo aide Melissa DeRosa has resigned - fattoquotidiano : Andrew Cuomo, dopo le accuse di molestie sessuali si dimette Melissa DeRosa, braccio destro del governatore di New… - POLITICOPro : Melissa DeRosa, Cuomo's top staffer, resigns - serenel14278447 : Caso Cuomo, si dimette il suo braccio destro Melissa DeRosa: è accusata di aver aiutato a coprire i casi di molesti… - andreafdx : 'Cuomo si chiama?' Melissa DeRosa's saied. -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa DeRosa

Si è dimessa, braccio destro del governatore dello stato di New York Andrew Cuomo, accusato dalla procuratrice generale Letitia James di aver molestato sessualmente una decina di donne tra cui ...Andrew Cuomo continua a perdere pezzi. Anche, la sua più stretta consigliere, nonché consigliera ed amica fidata, si è dimessa. Come riporta l'analisi della procuratrice generale Letitia James che accusa Cuomo di molestie sessuali,...Cuomo, invece, rifiuta di dimettersi nonostante le pressioni da parte del Presidente americano Joe Biden. “Sarò per sempre grata per l’opportunità di aver lavorato con colleghi così talentuosi e impeg ...NEW YORK - Come un vaso di Pandora aperto, l’accusa lanciate di molestie sessuali da 11 donne al governatore di New York, Andrew Cuomo, ora mostra anche criticità sulla sua gestione. Melissa DeRosa, a ...