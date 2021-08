McDonald's, ordine da oltre 2mila euro: oltre i limiti umani, ecco cosa si è mangiato (Di lunedì 9 agosto 2021) Strano, assurdo, ma tutto vero. Si parla con discreta probabilità del conto più salato mai pagato da un cliente da McDonald's: in totale fanno 3.400 dollari australiani, pari a oltre 2mila euro. Una vicenda assurda di cui dà conto Today.it. Una prodezza, non c'è che dire, degna di Supersize me, il documentario che mostra le conseguenze per il corpo umano nell'alimentarsi per un mese intero esclusivamente da McDonald's. Per la precisione, l'uomo ha ordinato 304 hamburger, tra cui 70 Angus Clubhouse e 29 McFamily Boxes. E ancora, 39 confezioni da 20 McNuggets ciascuna, dunque 69 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Strano, assurdo, ma tutto vero. Si parla con discreta probabilità del conto più salato mai pagato da un cliente da's: in totale fanno 3.400 dollari australiani, pari a. Una vicenda assurda di cui dà conto Today.it. Una prodezza, non c'è che dire, degna di Supersize me, il documentario che mostra le conseguenze per il corpo umano nell'alimentarsi per un mese intero esclusivamente da's. Per la precisione, l'uomo ha ordinato 304 hamburger, tra cui 70 Angus Clubhouse e 29 McFamily Boxes. E ancora, 39 confezioni da 20 McNuggets ciascuna, dunque 69 ...

