Maurizio Landini: "Niente sanzioni per i lavoratori senza Green pass" (Di lunedì 9 agosto 2021) “Sia chiaro, il sindacato sta invitando tutti i lavoratori a vaccinarsi e non abbiamo nulla di principio contro il Green pass, ma in nome di ciò non è accettabile introdurre una logica punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi lavora”: ad affermarlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che in un’intervista a Repubblica critica le multe previste nel decreto per il personale scolastico che si presenti al lavoro privo di Green pass e la norma che di fatto equipara le mense aziendali ai ristoranti. “Mi domando se chi ha deciso questa regola sia stato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 9 agosto 2021) “Sia chiaro, il sindacato sta invitando tutti ia vaccinarsi e non abbiamo nulla di principio contro il, ma in nome di ciò non è accettabile introdurre una logica punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi lavora”: ad affermarlo è il segretario generale della Cgil,, che in un’intervista a Repubblica critica le multe previste nel decreto per il personale scolastico che si presenti al lavoro privo die la norma che di fatto equipara le mense aziendali ai ristoranti. “Mi domando se chi ha deciso questa regola sia stato ...

