Marwen Tayari | accoltellato a morte davanti alla famiglia solo per aver urtato un italiano

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 9 agosto 2021) Ancora non sono chiare le esatte dinamiche di quanto accaduto domenica pomeriggio in via Novelli, a Bergamo, ma dai racconti iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui fatti che hanno preceduto il brutale omicidio in pieno giorno. La vittima si chiamasua(moglie e le due figlie piccole) per una banale lite. L’uomo, 34enne di origine tunisina e residente a Terno d’Isola da 14 anni, è stato colpito con un coltello dal 19enne A.P., giovane giardiniere che vive con il padre e la madre in un appartamento a pochi ...