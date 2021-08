Manchester City, il Tottenham alza la richiesta per Kane (Di lunedì 9 agosto 2021) Il Tottenham non cederà facilmente Harry Kane. Se i citizens vorranno metterlo sotto contratto servirà una grande spesa Secondo quanto riferito dallo Star on Sunday, il Tottenham avrebbe alzato la richiesta per Harry Kane. Gli spurs vogliono ora 140 milioni di sterline (quasi 163 milioni di euro) per cedere il loro capitano al Manchester City. Un prezzo salito dopo l’ingente spesa dei citizens per assicurarsi Jack Grealish dall’Aston Villa in cambio di 100 milioni di sterline. Paratici, in caso di cessione di Harry Kane, vorrebbe poi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021) Ilnon cederà facilmente Harry. Se i citizens vorranno metterlo sotto contratto servirà una grande spesa Secondo quanto riferito dallo Star on Sunday, ilavrebbeto laper Harry. Gli spurs vogliono ora 140 milioni di sterline (quasi 163 milioni di euro) per cedere il loro capitano al. Un prezzo salito dopo l’ingente spesa dei citizens per assicurarsi Jack Grealish dall’Aston Villa in cambio di 100 milioni di sterline. Paratici, in caso di cessione di Harry, vorrebbe poi ...

Advertising

angelomangiante : The new #PSG 4-3-3 Donnarumma* -- Hakimi* Marquinhos Sergio Ramos* Bernat -- Wijnaldum* Verratti De Maria… - SkySport : LEICESTER-MANCHESTER CITY 1-0 Risultato finale ? ? rig. #Iheanacho (89') ? ?? COMMUNITY SHIELD ? Il Leicester vince… - ilpodsport : #Calciomercato 'Manchester City, il Tottenham vuole 163 milioni per Kane' #ilpodsport - ngolokante07 : @goal Carabao Cup: Aston Villa FA Cup: Chelsea Premier League: Manchester City - Bolanet : Profil Tim Premier League 2021/22: Manchester City -