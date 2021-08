Magica Emi | 5 cose che ci ha insegnato

Leggi su wired

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il fantastico mondo delle maghette (majokko, in giapponese) è stato il fenomeno dell’animazione nipponica per ragazze (shojo) negli anni ’80, insieme a quello delle eroine bionde (Lady Oscar, Candy Candy, Georgie). Lo Studio Pierrot ha prodotto, una dietro l’altra, la storia meravigliosa dell’Incantevole Creamy, di Evelyn e la magia di una storia d’amore (sic!) e diEmi, tutti anime iconici che da noi sono giustamente diventati pietre miliari popolarculturali. L’ultimo menzionato, in particolare, festeggia oggi, 9 agosto, il debutto italiano – avvenuto a ridosso di quello in patria – nel 1986. Analogamente a quanto accaduto all’undicenne Yu Morisawa, imbattutatisi ...