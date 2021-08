“Magari lo facessero a me!”. Luca Argentero ‘senza parole’, la gaffe di Simona Ventura è sotto gli occhi di tutti (Di lunedì 9 agosto 2021) Luca Argentero, lo scambio di commenti sui social genera il sorriso sulla bocca di tutti. Uno degli attori italiani più gettonati del momento, Luca Argentero è stato molto attivo durante le Olimpiadi di Tokyo 2021. È bastato un post per attirare l’attenzione di molti e fare cadere in ‘trappola’ la super Vip della televisione italiana. Risate generali e buon umori hanno fatto diventare il momento più unico che raro. I fan più affezionati sapranno benissimo che Luca Argentero compirà gli anni il prossimo 12 aprile, ma all’amica Vip sfugge il dettaglio e cade in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 agosto 2021), lo scambio di commenti sui social genera il sorriso sulla bocca di. Uno degli attori italiani più gettonati del momento,è stato molto attivo durante le Olimpiadi di Tokyo 2021. È bastato un post per attirare l’attenzione di molti e fare cadere in ‘trappola’ la super Vip della televisione italiana. Risate generali e buon umori hanno fatto diventare il momento più unico che raro. I fan più affezionati sapranno benissimo checompirà gli anni il prossimo 12 aprile, ma all’amica Vip sfugge il dettaglio e cade in ...

Advertising

Simo_Ventura : @Lucaargentero Ahahhaha ti ho tolto 3 anni ?????? magari lo facessero a me ?????? - ScorpioAngel_ : RT @Simo_Ventura: @Lucaargentero Ahahhaha ti ho tolto 3 anni ?????? magari lo facessero a me ?????? - persephonerie : RT @Simo_Ventura: @Lucaargentero Ahahhaha ti ho tolto 3 anni ?????? magari lo facessero a me ?????? - schiaccianocii : RT @Simo_Ventura: @Lucaargentero Ahahhaha ti ho tolto 3 anni ?????? magari lo facessero a me ?????? - Zicutake : Tokyo 2020, gaffe di Simona Ventura: “Magari lo facessero a me”, uno strepitoso fraintendimento –… -