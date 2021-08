Lutto nella televisione, addio all’attrice della serie di successo. Per anni ha incantato il pubblico (Di lunedì 9 agosto 2021) Per ben 159 episodi ha appassionato il pubblico internazionale nei panni di Christine Sullivan in Giudice di notte. L’acclamata serie televisiva è andata in onda per nove stagioni dal lontano 1984 al 1992, eppure gli affezionati telespettatori conservano ancora nei loro ricordi l’interprete Markie Post. Quest’ultima purtroppo è venuta a mancare dopo quattro anni di malattia. La spiazzante notizia è stata annunciata inizialmente da Dead Line, che ha avuto modo di contattare la manager dell’attrice, Ellen Lubin Sanitsky. La memorabile interprete di Christine Sullivan, dell’amatissima serie Giudice di ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 9 agosto 2021) Per ben 159 episodi ha appassionato ilinternazionale nei pdi Christine Sullivan in Giudice di notte. L’acclamatatelevisiva è andata in onda per nove stagioni dal lontano 1984 al 1992, eppure gli affezionati telespettatori conservano ancora nei loro ricordi l’interprete Markie Post. Quest’ultima purtroppo è venuta a mancare dopo quattrodi malattia. La spiazzante notizia è stata annunciata inizialmente da Dead Line, che ha avuto modo di contattare la manager dell’attrice, Ellen Lubin Sanitsky. La memorabile interprete di Christine Sullivan, dell’amatissimaGiudice di ...

Advertising

nownau : RT @marisozzi: Su #sipuodiremorte @sisto_davide ci spiega in che senso siamo corporalmente implicati nella realtà online, e le conseguenze… - unfandiMilik : @benstar2791 @Tractor220510 Ah adesso era Lautaro ad aprire gli spazi per Lukaku, non il contrario... vabbè compren… - avinci_95 : #NewYork, lutto a #CentralPark: addio a #Barry, splendida e amatissima femmina di allocco barrato. Nella notte tra… - zizionice : Lutto nel mondo Toro: è morto Cesare Salvadori - - zazoomblog : Lutto nella famiglia di Masterchef: muore a 74 anni “nonna Anna” - #Lutto #nella #famiglia #Masterchef:… -