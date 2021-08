Luca Argentero | il segreto per essere sempre all’altezza sul set | fan spiazzati – FOTO

Advertising

Nelle ultime ore, la gaffe di Simona Ventura ha fatto il giro di tutti i social. La conduttrice di Game of Games ha infatti commentato un post pubblicato daconfondendo però il vero senso del messaggio pubblicato dall'attore. Il protagonista di Doc - Nelle tue mani ha condiviso un tweet sul suo profilo scrivendo '40', senza aggiungere ...Ieri Simona Ventura è riuscita a scatenare l'ilarità di tutto il web per una clamorosa cantonata che ha preso commentando un post scritto da. Vediamo cosa è accaduto.festeggia le 40 medaglie dell'Italia con un post ma Simona Ventura fraintende il messaggio Tutta l'Italia si sta godendo le vittorie dei nostri ...Ieri Simona Ventura è riuscita a scatenare l’ilarità di tutto il web per una clamorosa cantonata che ha preso commentando un post scritto da Luca Argentero. Vediamo cosa è accaduto. Luca Argentero fes ...Ancora frecciatine a distanza tra Mara Venier e Simona Ventura. Questa volta c'entra anche Luca Argentero: ecco cosa è successo.