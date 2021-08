Love is in the air, trama 9 agosto: Eda è incinta? (Di lunedì 9 agosto 2021) Love is in the air inaugurerà una nuova spumeggiante settimana di programmazione che vedrà al centro della scena sempre il burrascoso e passionale rapporto di Eda e Serkan, come racconta la trama di oggi, lunedì 9 agosto. I due giovani si sono lasciati per volere di Bolat che ha scoperto il coinvolgimento del padre Alptekin nella morte dei genitori di Eda, una rivelazione che lo ha spinto a troncare ogni legame con la ragazza per non farla soffrire di fronte a quella terribile verità. Inoltre, l'imprenditore ha anche comunicato ai suoi genitori la notizia del suo imminente trasloco non volendo più avere legami con Alptekin. Dal canto ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 9 agosto 2021)is in the air inaugurerà una nuova spumeggiante settimana di programmazione che vedrà al centro della scena sempre il burrascoso e passionale rapporto di Eda e Serkan, come racconta ladi oggi, lunedì 9. I due giovani si sono lasciati per volere di Bolat che ha scoperto il coinvolgimento del padre Alptekin nella morte dei genitori di Eda, una rivelazione che lo ha spinto a troncare ogni legame con la ragazza per non farla soffrire di fronte a quella terribile verità. Inoltre, l'imprenditore ha anche comunicato ai suoi genitori la notizia del suo imminente trasloco non volendo più avere legami con Alptekin. Dal canto ...

