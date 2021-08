Lo scontro Cina-Australia e gli equilibri geopolitici mondiali (Di lunedì 9 agosto 2021) Australia contro Cina è un po’ un Davide contro Golia. E il finale, per l’appunto, può essere una bella sorpresa, spiega l’Atlantic in un articolo. La Cina è la grande potenza dell’Asia, o almeno così crede Pechino, e l’Australia è un partner duro a piegarsi, impegnato nel rispetto dei diritti umani e sostenitore delle indagini sul coronavirus in terra cinese. Pechino ha fatto ricorso alla pressione economica per costringere l’Australia ad allinearsi. «Gomma da masticare attaccata alla suola delle scarpe cinesi. E a volte devi trovare una pietra per strofinarla via»: così Hu Xijin, l’editore del Global ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 agosto 2021)controè un po’ un Davide contro Golia. E il finale, per l’appunto, può essere una bella sorpresa, spiega l’Atlantic in un articolo. Laè la grande potenza dell’Asia, o almeno così crede Pechino, e l’è un partner duro a piegarsi, impegnato nel rispetto dei diritti umani e sostenitore delle indagini sul coronavirus in terra cinese. Pechino ha fatto ricorso alla pressione economica per costringere l’ad allinearsi. «Gomma da masticare attaccata alla suola delle scarpe cinesi. E a volte devi trovare una pietra per strofinarla via»: così Hu Xijin, l’editore del Global ...

