L’epidemiologo Ciccozzi | «L’unica strada per uscire dalla pandemia? Vaccinare tutti»

Leggi su open.online

(Di lunedì 9 agosto 2021)Massimodel Campus Biomedico di Roma in un’intervista rilasciata oggi al Resto del Carlino dice cheperdi Coronavirusè: ««Il passaggioall’endemia dipende anche da noi, da quanto ci vaccineremo, da come manterremo le misure di protezione in ambienti chiusi, oltre che da fattori imponderabili ma sempre possibili come l’eventuale insorgere di nuove insidiose varianti. Nessuno oggi può fare previsioni, solo a fine ...