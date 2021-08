Landini: “No alle sanzioni per i lavoratori senza green pass, non può servire per licenziare” (Di lunedì 9 agosto 2021) Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, intervistato da Repubblica si scaglia ferocemente contro le conseguenze introdotte dagli ultimi decreti sul mancato possesso del green pass per i lavoratori. Il segretario, pur appoggiando in modo fermo la campagna vaccinale, sottolinea il potenziale boomerang sociale di questi provvedimenti. “Sia chiaro, il sindacato sta invitando tutti i lavoratori a vaccinarsi e non abbiamo nulla di principio contro il green pass, ma in nome di ciò non è accettabile introdurre una logica punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi ... Leggi su tpi (Di lunedì 9 agosto 2021) Maurizio, segretario generale della Cgil, intervistato da Repubblica si scaglia ferocemente contro le conseguenze introdotte dagli ultimi decreti sul mancato possesso delper i. Il segretario, pur appoggiando in modo fermo la campagna vaccinale, sottolinea il potenziale boomerang sociale di questi provvedimenti. “Sia chiaro, il sindacato sta invitando tutti ia vaccinarsi e non abbiamo nulla di principio contro il, ma in nome di ciò non è accettabile introdurre una logica punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi ...

CosaInTendenza : Alle 08:30 Landini è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 10 Tweet tra i più popolari per l'h… - cronachedi : Green pass, Landini: “No alle sanzioni per i lavoratori senza certificato” - orizzontescuola : Green Pass, Landini: “No a logiche punitive, il governo pensi alle nuove assunzioni di docenti per abbattere le cla… - graziellacesari : @HuffPostItalia Landini , dovrebbe preoccuparsi che la scuola riapra in sicurezza:coinvolti milioni di studenti ins… - Giovannada46 : @repubblica La foto sottostante di quello che piange è il commento più adatto alle parole di Landini. -