Landini contro il green pass nelle aziende: “Le sanzioni per i lavoratori sono inaccettabili” (Di lunedì 9 agosto 2021) Come a scuola, anche nelle aziende. L’ultimo decreto del governo ha previsto l’obbligo per il personale scolastico di presentarsi in classe con il green pass, pena la sospensione senza retribuzione a partire dal quinto giorno di assenza. Il tema lavoro invece è rimasto fuori dal testo e ora dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un’intervista a La Repubblica, arriva un monito al premier Mario Draghi: “Non è accettabile introdurre una logica punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi lavora”. L’obbligo di green pass per i lavoratori è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Come a scuola, anche. L’ultimo decreto del governo ha previsto l’obbligo per il personale scolastico di presentarsi in classe con il, pena la sospensione senza retribuzione a partire dal quinto giorno di assenza. Il tema lavoro invece è rimasto fuori dal testo e ora dal segretario generale della Cgil, Maurizio, in un’intervista a La Repubblica, arriva un monito al premier Mario Draghi: “Non è accettabile introdurre una logica punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi lavora”. L’obbligo diper iè ...

