La principale collaboratrice di Andrew Cuomo | Melissa DeRosa | si è dimessa a causa delle accuse di molestie sessuali a lui rivolte

gemin_steven98 : RT @ilpost: Melissa DeRosa, la principale collaboratrice di Andrew Cuomo, ha dato le dimissioni per il suo coinvolgimento negli scandali ch… - ilpost : Melissa DeRosa, la principale collaboratrice di Andrew Cuomo, ha dato le dimissioni per il suo coinvolgimento negli… -

Ultime Notizie dalla rete : principale collaboratrice

Domenica Melissa DeRosa, ladel governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha dato le dimissioni per il suo ruolo ...In Croazia, l'Adrioncycletour avrà un percorsosovrapposto alla sezione croata di ... Lucia Bruni (di numerose associazioni per la mobilità sostenibile) : il progetto ha l'...Domenica Melissa DeRosa, la principale collaboratrice del governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha dato le dimissioni per il suo ruolo negli scandali che hanno coinvolto il governatore ne ...Stato di New York Usa. Si dimette il braccio destro di Cuomo, Melissa DeRosa Secondo il rapporto della procuratrice generale che accusa Cuomo di molestie sessuali, DeRosa avrebbe guidato gli sforzi de ...