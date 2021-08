La potente preghiera a San Francesco riporta in vita il bimbo morto (Di lunedì 9 agosto 2021) Un fatto clamoroso, bambino annegato ritorna in vita miracolosamente per intercessione del Santo Fraticello di Assisi. San Francesco d’Assisi ha resuscitato un fanciullo morto annegato e, questo miracolo, è raccontato anche in un trattato. Il Santo ha ascoltato le preghiere di coloro che stavano assistendo e non ha lesinato ad intervenire per salvare quel bambino. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 9 agosto 2021) Un fatto clamoroso, bambino annegato ritorna inmiracolosamente per intercessione del Santo Fraticello di Assisi. Sand’Assisi ha resuscitato un fanciulloannegato e, questo miracolo, è raccontato anche in un trattato. Il Santo ha ascoltato le preghiere di coloro che stavano assistendo e non ha lesinato ad intervenire per salvare quel bambino. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

