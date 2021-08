La petizione per salvare dall’inquinamento la più grande laguna salata d’Europa (Di lunedì 9 agosto 2021) Cinquecentomila firme per salvare il Mar Menor, la più grande laguna di acqua salata d’Europa, dall’inquinamento riconoscendogli personalità giuridica e tutelandolo in tribunale. Questo è l’audace (e originale) obiettivo dei cittadini della regione spagnola della Murcia, pronti a tutto pur di salvare l’area naturale in pericolo. La petizione popolare dovrà essere presentata al Parlamento spagnolo che, dopo averla esaminata, darà il suo assenso o meno a quanto richiesto. Ma prima c’è un ostacolo da superare. Al momento sono state raccolte 224mila firme e le ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 agosto 2021) Cinquecentomila firme peril Mar Menor, la piùdi acquariconoscendogli personalità giuridica e tutelandolo in tribunale. Questo è l’audace (e originale) obiettivo dei cittadini della regione spagnola della Murcia, pronti a tutto pur dil’area naturale in pericolo. Lapopolare dovrà essere presentata al Parlamento spagnolo che, dopo averla esaminata, darà il suo assenso o meno a quanto richiesto. Ma prima c’è un ostacolo da superare. Al momento sono state raccolte 224mila firme e le ...

Advertising

ValentinaInLA : Petizione ufficiale. Votiamo per #ilcircolodeglianelli trasmissione fissa. Per parlare di sport che non siano solo… - michelaserafin4 : RT @reteanimalista: Ho appena firmato la petizione per chiedere a #Gros, un gruppo di distribuzione romano che riunisce più di 10 insegne,… - Pantocrax : RT @Frances48520231: #missingdenisepipitone #denisepipitone #cerchiamodenise #veritàperdenise #giustiziaperdenise #insiemeperdenise LA… - swasye1 : RT @laperlaneranera: Abolizione green pass per docenti e Ata, boom petizione Anief: oltre 23mila firme in 24 ore - Orizzonte Scuola Noti… - RinoRizzardi : Per la sicurezza di personale scolastico-universitario, degli studenti senza Green Pass - Firma la petizione!… -