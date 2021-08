La pediatra Azzari | “Non c’è nessuna ragione che tenga | serve vaccinare subito gli adolescenti”

(Di lunedì 9 agosto 2021) "Non c'èche",gli. "Il vaccino prima si fa, meglio è. Per raggiungere la protezione completa sono necessarie due dosi, una sola non basta e fra l'una e l'altra devono passare da 3 a 4 settimane. Altro che aspettare. Bisogna sbrigarsi. L'inizio delle scuole è vicino". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : pediatra Azzari

'Non c'è nessuna ragione che tenga, bisogna farla subito'. Così Chiara, ordinaria di pediatria all'Università di Firenze e immunologa, sulla vaccinazione anti Covid per gli adolescenti. 'Il vaccino prima si fa, meglio è. Bisogna sbrigarsi. L'inizio delle scuole è ...Anna Maria Papini parlerà di 'Nuove molecole per nuove sfide, proteine e peptidi per una nuova medicina'; modera la professoressa Chiarae immunologa. Seguiranno gli incontri con: ..."Non c'è nessuna ragione che tenga", serve vaccinare subito gli adolescenti. "Il vaccino prima si fa, meglio è. Per raggiungere la protezione completa sono necessarie due dosi, una sola non basta e f ...Il vaccino agli adolescenti? Bando alle attese, bisogna farlo subito. Lo sostiene, in un’intervista al Corriere della Sera, la pediatra e immunologa Chiara Azzari. L’esperta tranquillizza chi teme i r ...