La doppiezza del M5s che parla di pace su Repubblica e di guerra santa sul Fatto (Di lunedì 9 agosto 2021) Un ingenuo potrebbe pensare che il problema del rapporto tra il Movimento 5 stelle e il governo Draghi sia una questione di percezione. In fondo, potrebbe dire, dipende da quale giornale si legge. Il lettore di Repubblica, per esempio, ieri è stato rassicurato dalla voce autorevolissima della terza carica dello Stato, Roberto Fico, la cui intervista era titolata con un inequivocabile: «Con Draghi il Movimento lavora bene». Parole che sembravano fare il paio con quelle pronunciate pochi giorni prima da Luigi Di Maio, sempre su Repubblica, in un'intervista dal titolo ancora più netto: «Niente scossoni, chi minaccia il governo affossa la ripresa del Paese».

