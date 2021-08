La dirigenza si incontra per fare il punto sul mercato | si parlerà dei possibili acquisti

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 9 agosto 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore è previsto un summit tra i maggiori organi della società. Parteciperanno, infatti, il presidente De Laurentiis, l'allenatore Spalletti, il direttore sportivo Giuntoli e l'amministratore delegato Chiavelli. Lo stesso patron del Napoli ha assistito in prima persona all'amichevole di ieri contro l'Ascoli, potendo constatare in prima persona la necessità di infoltire la mediana, oltre che il necessario acquisto di un terzino sinistro. I quattro sopracitati parleranno principalmente di questi due ruoli scoperti. Per la corsia mancina si valuta la formula giusta per arrivare ad uno tra Emerson Palmieri e Reinildo, ...