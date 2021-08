Juventus, Allegri: «Grandi motivazioni, miglioriamo nella gestione» (Di lunedì 9 agosto 2021) La Juventus vista contro il Barcellona ha convinto Massimiliano Allegri: ecco le dichiarazioni del tecnico Massimiliano Allegri, ai microfoni di Juventus Tv, ha parlato della prestazione contro il Barcellona: LA GARA – «E’ stato un buon allenamento contro un Barcellona sicuramente molto più avanti di noi, noi è da 6 giorni che siamo tutti assieme, la squadra si è disimpegnata bene, abbiamo tirato molte volte in porta e abbiamo preso due gol su due incidenti. Meglio prenderli ora i gol che dal 22, quando iniziamo con le partite che contano. La squadra si sta allenando bene ed ha grande motivazione per fare un’ottima ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021) Lavista contro il Barcellona ha convinto Massimiliano: ecco le dichiarazioni del tecnico Massimiliano, ai microfoni diTv, ha parlato della prestazione contro il Barcellona: LA GARA – «E’ stato un buon allenamento contro un Barcellona sicuramente molto più avanti di noi, noi è da 6 giorni che siamo tutti assieme, la squadra si è disimpegnata bene, abbiamo tirato molte volte in porta e abbiamo preso due gol su due incidenti. Meglio prenderli ora i gol che dal 22, quando iniziamo con le partite che contano. La squadra si sta allenando bene ed ha grande motivazione per fare un’ottima ...

Advertising

juventusfc : «Ci siamo allenati bene, con entusiasmo e voglia. Una bella sfida, fra due grandissimi club, spero che giocheremo d… - juventusfc : ?? Il racconto di #BarçaJuve ?? ?? Qui le parole del Mister ?? - DiMarzio : .@juventusfc | Le parole di Allegri dopo #BarcaJuventus - gilnar76 : Allegri a JTV: «Grandi motivazioni per fare un’ottima annata» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - tvdellosport : ?? Trofeo Gamper Le immagini della sfida tra #Barcellona e #Juventus, vinta per 3-0 dai blaugrana per la prima volt… -