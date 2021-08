Italia a 1 Giga | consultazione pubblica e mappatura | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : Italia a 1 Giga: consultazione pubblica e mappatura - Stfn_Mrtz : @Mae697 @Marco_dreams Perchè dovrebbe avere l'alta velocità, di preciso? L'alta velocità richiede un tipo di infras… - newsfinanza : TLC, al via consultazione pubblica su Piano 'Italia a 1 Giga' - pcexpander : Italia a 1 Giga: il piano che cambierà il volto della connettività domestica - Gazzetta5G : RT @milafiordalisi: Italia a 1 #Giga, via alla consultazione: modello a #incentivo e #neutralità tecnologica. Il piano #Colao. #bandaultral… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Giga

Punto Informatico

Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) ha annunciato l'avvio della consultazione pubblica sul piano 'a 1' previsto dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la Gigabit Society . Entro il 15 settembre, i soggetti interessati potranno inviare commenti e osservazioni sui ......Cirio che sono corsi a Roma allarmati dalla decisione di Stellantis di realizzare la- factory ... Altri invece sostengono che l'economia piemontese sta andando bene, è fra le migliori d'...La promo 1Mobile Start XPlus Reward è stata ufficialmente prorogata fino al 15 Agosto 2021, scopri come attivarla online ...è disponibile in Italia da due anni, anche se la copertura del territorio nazionale è ancora limitata. Considerando i costi maggiori, meglio posticipare il salto generazione? SOStariffe.it prova a ris ...