Infermiere non si vaccina, arrivano i carabinieri. L'avvocato: 'Nessuno gli ha detto cosa gli avrebbero inoculato' (Di lunedì 9 agosto 2021) Caos al centro di ( ) sono dovuti intervenire i . Un non si è vaccinato perché, fa sapere il suo avvocato, le domande che poneva su cosa gli sarebbe stato inoculato non hanno avuto risposte. Leggi su leggo (Di lunedì 9 agosto 2021) Caos al centro di ( ) sono dovuti intervenire i . Un non si èto perché, fa sapere il suo, le domande che poneva sugli sarebbe statonon hanno avuto risposte.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Infermiere non si vaccina, a Fermo arrivano i carabinieri. Il suo avvocato: «Nessuno gli ha detto cosa gli avrebbero in… - Gianluc37578034 : RT @ilmessaggeroit: Infermiere non si vaccina, a Fermo arrivano i carabinieri. Il suo avvocato: «Nessuno gli ha detto cosa gli avrebbero in… - ilmessaggeroit : Infermiere non si vaccina, a Fermo arrivano i carabinieri. Il suo avvocato: «Nessuno gli ha detto cosa gli avrebber… - crumbsssv : NON SONO SVENUTA ma volevo piangere Non l'ho fatto solo perché per fortuna l'infermiere mi fa ridere - SalottiMirko : @ObsoletusH @Cartabellotta Scusi, ma esiste anche una 'patogenesi'. E la realtà di cui parliamo non si cura sempre… -