IndyCar Nashville | Ericsson vince dopo aver travolto Bourdais

leopnd1 : @Ericsson_Marcus vola, letteralmente, e vince il 1° GP di #Nashville dopo una gara caotica, pazza, ma alla fine avv… - AleColumn99 : RT @TweetByWire: Pensiero delle 9:16 dopo aver dormito circa quattro ore. Se la IndyCar vuole tornare a Nashville nei prossimi anni, urge… - TweetByWire : Pensiero delle 9:16 dopo aver dormito circa quattro ore. Se la IndyCar vuole tornare a Nashville nei prossimi anni… - FormulaPassion : #Indycar: a #Nashville #Ericsson prima decolla, poi vince - StockCarLiveITA : RT @P300it: Indycar | Music City GP 2021: Delirio a Nashville, vince Ericsson ? di Andrea Gardenal ?? -

Ultime Notizie dalla rete : IndyCar Nashville

Incredibile successo di Marcus Ericsson nel primo GP didi. Il pilota svedese del team Chip Ganassi conquista la seconda vittoria del 2021 nel modo più rocambolesco, al termine di una gara lunghissima, 2 ore e 11 minuti, ricca di ...SECONDA VITTORIA DI ERICSSON L'series è ritornata in pista con il nuovo appuntamento diche fa il suo ingresso in calendario. Nella nottata italiana la gara che si è disputata sulla pista cittadina del Tennessee ...Il pilota del team Ganassi prima tampona Bourdais nelle prime fasi di gara, poi, grazie a una super strategia, coglie il successo davanti a Scott Dixon e James Hinchcliffe. Settimo il leader del campi ...Il pilota svedese ha rimontato dalla 17esima posizione trionfando a Music City in una gara caratterizzata da due bandiere rosse e 33 giri su 80 disputati in regime di bandiera gialla ...